Italia in ritardo, addio PNRR: “Rinunciamo ai soldi”. E’ scontro nel governo (Di martedì 4 aprile 2023) Il rischio di perdere almeno metà dei soldi del PNRR – un centinaio di miliardi sui 209 previsti – a causa di ritardi e burocrazia, continua a tenere banco negli ambienti di governo. Dove la tensione sale giorno dopo giorno e le posizioni iniziano a distinguersi. L’attenzione del Quirinale sul tema è massima, Mario Draghi ha fatto chiaramente capire che non è dando la colpa al suo governo (o a quello di Conte) che l’esecutivo Meloni scanserà le responsabilità sul tema, e intanto le scadenze si avvicinano senza scampo. La tranche da 19 miliardi Il Piano nazionale di ripresa e resilienza intanto è finito ai tempi supplementari: ci sarà un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi, per dare la possibilità all’Italia di apportare modifiche e ultimare i ‘compiti a casa’. La Lega: “A questo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Il rischio di perdere almeno metà deidel– un centinaio di miliardi sui 209 previsti – a causa di ritardi e burocrazia, continua a tenere banco negli ambienti di. Dove la tensione sale giorno dopo giorno e le posizioni iniziano a distinguersi. L’attenzione del Quirinale sul tema è massima, Mario Draghi ha fatto chiaramente capire che non è dando la colpa al suo(o a quello di Conte) che l’esecutivo Meloni scanserà le responsabilità sul tema, e intanto le scadenze si avvicinano senza scampo. La tranche da 19 miliardi Il Piano nazionale di ripresa e resilienza intanto è finito ai tempi supplementari: ci sarà un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi, per dare la possibilità all’di apportare modifiche e ultimare i ‘compiti a casa’. La Lega: “A questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Sono in minoranza nel ritenere che spendere meno e in maniera più efficiente sia scelta migliore rispetto allo spen… - repubblica : Pnrr: l’Italia in ritardo anche sulle modifiche. L’inerzia di Meloni ora preoccupa Bruxelles [dal nostro corrispond… - rulajebreal : Ritardo su PNRR? Meloni ha sostituito la squadra di esperti/ottima cabina di regia con fedelissimi #FDI Sul rispe… - BindaBeschi : RT @repubblica: Pnrr: l’Italia in ritardo anche sulle modifiche. L’inerzia di Meloni ora preoccupa Bruxelles [dal nostro corrispondente Cla… - Il_Retrogrado : @Antonio_DiSiena È possibile che uno dei requisiti minimi per diventare giornalista in Italia sia avere un ritardo… -