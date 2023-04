Italia 2050 | un Paese senza giovani Ma la politica può fare qualcosa? Segui la diretta di Millennium Live mercoledì 5 aprile alle 15

(Di martedì 4 aprile 2023) Torna #sul tema di copertina del mensile in edicola da sabato 8: l’inverno demografico. In dialogo Alessandro Rosina (demografo, Università Cattolica) e Maddalena Oliva (vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano). Introduce Mario Portanova (FQ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...i Paesi indietro L'anteprima del Rapporto Irena presentata a Berlino non riguarda soltanto l',...nuovi investimenti nelle rinnovabili deve partire da un pesante 41% di investimenti globali al...Il Salento, in particolare, supera persino le aree industrializzate del nordper sacrificio ... con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il. La giunta regionale, con un apposito ...... Spagna, Regno Unito e nord, dove alle alte temperature registrate si è aggiunta una forte ...FONTE Notizie Relazionate Cambiamento climatico Articolo Scienza L'obiettivo 'net - zero' del...

Gli obiettivi dell'Italia nel green deal europeo Fondazione Openpolis

L’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) è passato in Italia pressoché inosservato ... auspicabile per il 2050 (rispetto al periodo preindustriale, 1850-1900) fissato ...Il futuro dell’industria automobilistica non si gioca in Europa ma in Cina e negli Stati Uniti, i due mercati dominanti dove la scelta dell’elettrico appare ormai irreversibile.