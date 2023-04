Isole Farne chiuse ai visitatori per il timore dell'influenza aviaria (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Le Isole Farne non saranno aperte ai visitatori questa primavera, per evitare che l'influenza aviaria torni a devastare le colonie di uccelli marini in riproduzione, dopo una serie di decessi "senza precedenti" dello scorso anno. Il gruppo di Isole rocciose al largo della costa del Northumberland è curato dal National Trust dal 1925 e non ci sono precedenti di morte simultanea di così tanti uccelli marini minacciati. L'anno scorso sono state raccolte più di 6.000 carcasse, che si ritiene siano la punta dell'iceberg rispetto al numero totale di uccelli morti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Lenon saranno aperte aiquesta primavera, per evitare che l'torni a devastare le colonie di uccelli marini in riproduzione, dopo una serie di decessi "senza precedenti"o scorso anno. Il gruppo dirocciose al largoa costa del Northumberland è curato dal National Trust dal 1925 e non ci sono precedenti di morte simultanea di così tanti uccelli marini minacciati. L'anno scorso sono state raccolte più di 6.000 carcasse, che si ritiene siano la punta'iceberg rispetto al numero totale di uccelli morti.

