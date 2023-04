Isola dei Famosi: al via il 17 aprile la nuova edizione (Di martedì 4 aprile 2023) Cristina Scuccia, Fiore Argento e i Jalisse tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi Il Tempo, di Carmen Guadalaxara, pag. 23 Ilary Blasy è al timone della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì 17 aprile in prima serata, su Canale 5. La nuova edizione sarà composta da 10 puntate, tutte in onda di lunedì sera. Fra le grandi novità, ci sarà l’arrivo di un nuovo opinionista: il conduttore Enrico Papi, che affiancherà la collega Vladimir Luxuria, precedentemente confermata. Riconfermato anche Alvin come inviato sull’Isola. La trasmissione raccoglie il testimone del Grande Fratello Vip 7 che si è concluso ieri sera. Si spera che vada oltre le aspettative, finora tutt’altro che rosee. In questi giorni è ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 aprile 2023) Cristina Scuccia, Fiore Argento e i Jalisse tra i naufraghi dell’deiIl Tempo, di Carmen Guadalaxara, pag. 23 Ilary Blasy è al timone della diciassettesimadell’deiche andrà in onda lunedì 17in prima serata, su Canale 5. Lasarà composta da 10 puntate, tutte in onda di lunedì sera. Fra le grandi novità, ci sarà l’arrivo di un nuovo opinionista: il conduttore Enrico Papi, che affiancherà la collega Vladimir Luxuria, precedentemente confermata. Riconfermato anche Alvin come inviato sull’. La trasmissione raccoglie il testimone del Grande Fratello Vip 7 che si è concluso ieri sera. Si spera che vada oltre le aspettative, finora tutt’altro che rosee. In questi giorni è ...

