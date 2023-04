Irene Vella | la scelta di rinascere

Leggi su dilei

(Di martedì 4 aprile 2023) A qualcuno ne basta uno di punto di non ritorno, per capire che è ora di cambiare. Ad altri, come è successo a, ne sono serviti diversi. Il non riuscire ad allacciarsi le scarpe. Il non riuscire a salire una rampa di scale senza avere il fiatone. Il rimanere incastrate nella vasca da bagno. La guardi nelle foto di oggi e la vedi rinata: una donna nuova, anzi, unaritrovata. Luminosa, sorridente felice. La sua discesa all’inferno e ritorno la racconta nel suo libro appena uscito Un Chilo Alla Volta. Viaggio Di Andata E Ritorno Dalla Prigione Dell’obesità, edito da Feltrinelli. Che per noi di DiLei è un po’ una storia che ci appartiene, perché buona parte del vissuto raccontato lo ha condiviso con noi. «Avere 42 kg di troppo è invalidante. Ma nessuno ti può avvisare che quello è il tuo momento di non ritorno, lo devi ...