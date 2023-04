Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Iran: niente istruzione a coloro che trasgrediscono le regole di abbigliamento - Billa42_ : Iran: niente istruzione a coloro che trasgrediscono le regole di abbigliamento - Humaneyesblog : #Iran, Teheran: niente istruzione a studentesse senza velo - ottobrerosa : RT @Adnkronos: Iran, nuova stretta sul velo: niente istruzione per chi non lo indossa . #Adnkronos - Adnkronos : Iran, nuova stretta sul velo: niente istruzione per chi non lo indossa . #Adnkronos -

La nuova disposizione per reprimere la protesta delle donne Continua la repressione del regime iraniano contro la ribellione delle donne: le studentesse che non indossano il velo islamico non potranno ...istruzione per chi non porta il velo. Il governo di Teheran ribadisce la tolleranza zero per ... in vigore indalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979. Non potranno accedere alle ......servizi alle studentesse che "non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole" (notizia diffusa dal portale di dissidenti iranianiInternational). In estrema sintesi, significa...

Iran: niente istruzione alle studentesse senza velo Agenzia ANSA

Il ministero dell’Istruzione iraniano ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che non fornirà più servizi educativi agli studenti delle scuole e delle università che non seguono i codici di ...In Afghanistan alle donne l'Università, come gran parte dell'istruzione e di molti altri diritti, è negata. L'Iran sembra andare sulla stessa strada. Il ministero dell'Istruzione dell’Iran ha ...