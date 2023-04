Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ascolta la mia corrispondenza per @RadioRadicale del 30 marzo mattina, sulla terribile e drammatica vicenda del gio… - mohammdali1988 : RT @samiraardalani: 3 aprile - Semirom, #Iran I manifestanti hanno dato fuoco un l poster che ritraeva la Guida Suprema del regime Ali Kham… - ghazal844 : RT @GiovaniIraniani: 03/04, #Iran: a Semirom i dimostranti hanno appiccato il fuoco a un poster di Ali Khamenei, Leader Supremo del regime… - Sara_S_Mohamad : RT @GiovaniIraniani: 03/04, #Iran: a Semirom i dimostranti hanno appiccato il fuoco a un poster di Ali Khamenei, Leader Supremo del regime… - GiovaniIraniani : 03/04, #Iran: a Semirom i dimostranti hanno appiccato il fuoco a un poster di Ali Khamenei, Leader Supremo del regi… -

"Togliersi l'hijab è politicamente e religiosamente haram", cioè "proibito". Lo ha detto la Guida suprema dell'Ali, sottolineando che "coloro che non indossano il velo islamico dovrebbero sapere che i servizi di spionaggio dei nemici sono dietro alla lotta contro l'hijab".ha poi ...... per non farsi riconoscere, con i capelli sciolti e scrivevano sui muri delle classi slogan contro il governo e la Guida suprema dell'Ali. Ancora casi di intossicazione nelle scuole ...... la guida suprema Ali. Le autorità continuano inoltre a chiudere attività commerciali nelle quali dipendenti e clienti non indossano l'hijab. Oltre all', il velo è obbligatorio per le ...

Iran: Khamenei, togliersi il velo islamico è proibito - Medio Oriente Agenzia ANSA

Lo ha detto la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, sottolineando che "coloro che non indossano il velo islamico dovrebbero sapere che i servizi di spionaggio dei nemici sono dietro alla lotta contro ...Niente servizi scolastici alle giovani che non indossano il velo. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione di Teheran ...