Ipotesi Metaverso | creatori di mondi a confronto a Palazzo Cipolla

(Di martedì 4 aprile 2023) Apre oggi i battenti a Roma, nella suggestiva cornice ottocentesca del, l’innovativa, una mostra che è una immersione nell’incredibile mente di quegli artisti che nei secoli hanno generatocon la loro arte: da Carlo Maratti a Giovanni Battista Piranesi, da Balla e Boccioni a de Chirico e Escher, in dialogo con artisti contemporanei come Alex Braga, Joshua Chaplin, Damjanski, Primavera De Filippi, Krista Kim. Un dialogo sul terreno dell’immaginazione e della creazione di nuove dimensioni spaziali/esistenziali, che passano attraverso altalene immersive, visori di realtà virtuale, intelligenza artificiale, sculture blockchain, poesia e suoni generativi: il tutto in uno spazio, quello di, che si spezzetterà in un ...