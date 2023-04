Io prima di te, come finisce il film (Di martedì 4 aprile 2023) Io prima di te di Thea Sharrock finisce con Louisa (Emilia Clarke) seduta in un tipico bistrot di Parigi che legge la lettera indirizzatale dall’amato William (Sam Claflin). La ragazza, che indossa le calze a righe gialle e nere, regalo di compleanno del suo amore, è commossa dalle parole del ragazzo, che la invita a vivere una vita piena e felice, nonostante lui non sia più al suo fianco. La missiva, infatti, contiene anche un elenco di indicazioni che William ha stabilito poco prima di morire per permettere a Louisa di elaborare il lutto. Tra queste, l’obbligo per Lou di acquistare un costoso profumo. Per darle la libertà tanto cercata, William le ha anche aperto un conto. Infine il ragazzo le chiede di non pensare troppo a lui, per non essere triste. Sarà sempre al suo fianco, poiché è stata capace di conquistare il suo cuore. ... Leggi su cultweb (Di martedì 4 aprile 2023) Iodi te di Thea Sharrockcon Louisa (Emilia Clarke) seduta in un tipico bistrot di Parigi che legge la lettera indirizzatale dall’amato William (Sam Claflin). La ragazza, che indossa le calze a righe gialle e nere, regalo di compleanno del suo amore, è commossa dalle parole del ragazzo, che la invita a vivere una vita piena e felice, nonostante lui non sia più al suo fianco. La missiva, infatti, contiene anche un elenco di indicazioni che William ha stabilito pocodi morire per permettere a Louisa di elaborare il lutto. Tra queste, l’obbligo per Lou di acquistare un costoso profumo. Per darle la libertà tanto cercata, William le ha anche aperto un conto. Infine il ragazzo le chiede di non pensare troppo a lui, per non essere triste. Sarà sempre al suo fianco, poiché è stata capace di conquistare il suo cuore. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La Premier, invece di incolpare chi l'ha preceduta, ci dica come intende affrontare le cose e le emergenze del Paes… - Agenzia_Ansa : 'Domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta… - LaVeritaWeb : Giovanni Donzelli: «La sinistra prima ha dipinto la Meloni come un mostro estremista, ora l’accusa di incoerenza. F… - Francescociv : @lastregabianca La situazione del calcio italiano di attuale degrado è abbastanza evidente, il ministro dello Sport… - JuventusFCBcn : RT @44gattdernesto: Attenzione. Le motivazioni del Consiglio di Stato non sono, come cercavano far apparire in prima istanza, un non voler… -