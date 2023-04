Inzaghi si gioca l’Inter | Marotta gli ‘regala’ la psicologa di Sofia Goggia | Mercato

(Di martedì 4 aprile 2023) 2023-04-04 09:18:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Simonesila panchina delin tre trasferte nel giro di una settimana: stasera contro la Juve in Coppa Italia, venerdì sul campo della Salernitana in campionato e martedì prossimo a Lisbona con il Benfica in Champions League. Per la società è prioritaria la qualificazione alla prossima Champions e l’allenatore lo sa bene. Intanto Beppeha inserito nello staff unaper aiutare il gruppo squadra a superare le difficoltà. Come si legge su La Repubblica, si tratta di Lucia Bocchi, la professionista (già in squadra ai tempi di Antonio Conte) che ha affiancato anche la sciatrice italiananei momenti più ...

