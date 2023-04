(Di martedì 4 aprile 2023) Le partite tra Juventus e Inter non sono mai banali e i dieci minuti a cavallo del triplice fischio lo ribadiscono a tutto il mondo del calcio. Quello che resta, più delle tre espulsioni e delle ...

Simonecommenta così la serata dell'Allianz Stadium, partendo dal caos finale: "L'esultanza di Lukaku è stata fraintesa - spiega l'allenatore nerazzurro - e purtroppo non lo avremo al ritorno ...TORINO - Dopo l'1 - 1 in extremis dell'Allianz Stadium contro la Juve , Simonetecnico dell' Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset. "Cosa è successo nel finale di ...importanti comee ...... ma al 50' del secondo tempoLukaku fa 1 - 1 su rigore (mani di Bremer). Un botta e risposta ...risponde con Handanovic in porta, D'Ambrosio nel terzetto arretrato e un nuovo attacco (...

Inzaghi: "Romelu è stato frainteso, esulta sempre così. Poi non è stato un bello spettacolo" La Gazzetta dello Sport

Inter, parla Inzaghi dopo la partita contro la Juventus. Un pareggio prezioso per come è arrivato e per la mole di gioco prodotta dalla squadra nerazzurra. Si giocherà tutto nella partita di ritorno.La semifinale d’andata di Coppa Italia ha visto il pareggio tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno trovato il pareggio grazie al rigore di Romelu ...