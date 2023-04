Inzaghi | «Lukaku? Spero si tolga l’ammonizione | c’è precedente!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023) Conferenza peral termine dell’1-1 di Juventus-Inter, il primo round delle semifinali di Coppa Italia. All’Allianz Stadium l’allenatore ha detto la sua sul pareggio che tiene tutto aperto per il ritorno. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Juventus-Inter. Cos’è successo alla fine? Chiaramente speriamo che possa essere tolta, come con il precedente di Lookman. È stato equivocato il gesto, poi è successo il parapiglia. L’unica cosa che mi viene da pensare è che purtroppo ho persoe Handanovic per la gara di ritorno, che per noi sono due giocatori molto importanti. Ha colpito il gesto di Dzeko che va a indicare lo stemma ai tifosi. Cos’è successo in questi due giorni? Non siamo in un ottimo periodo, è normale che non si è ...