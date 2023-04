Inzaghi, Inter compatta con lui dopo le voci di esonero – Sky (Di martedì 4 aprile 2023) Inzaghi è nell’occhio del ciclone e della critica per gli scadenti risultati dell’Inter in Serie A (vedi classifica). Sky Sport dà però la fiducia della dirigenza nei confronti dell’allenatore, nonostante si parli tanto di esonero. NON CACCIATO – In tanti, dopo Inter-Fiorentina, hanno chiesto la testa di Simone Inzaghi. C’è chi si è spinto anche più in là, parlando di opzione Cristian Chivu fino al termine della stagione come traghettatore. In realtà, stando a Matteo Barzaghi di Sky Sport, per il momento non si parla di cambiare allenatore. Da parte della dirigenza c’è la fiducia ribadita allo stesso Inzaghi, che però dovrà rialzarsi già da oggi in Juventus-Inter di Coppa Italia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)è nell’occhio del ciclone e della critica per gli scadenti risultati dell’in Serie A (vedi classifica). Sky Sport dà però la fiducia della dirigenza nei confronti dell’allenatore, nonostante si parli tanto di. NON CACCIATO – In tanti,-Fiorentina, hanno chiesto la testa di Simone. C’è chi si è spinto anche più in là, parlando di opzione Cristian Chivu fino al termine della stagione come traghettatore. In realtà, stando a Matteo Barzaghi di Sky Sport, per il momento non si parla di cambiare allenatore. Da parte della dirigenza c’è la fiducia ribadita allo stesso, che però dovrà rialzarsi già da oggi in Juventus-di Coppa Italia.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

