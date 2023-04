Inzaghi: «Giudizio uguale anche senza il gol di Lukaku! Ottima Inter» (Di martedì 4 aprile 2023) Per Inzaghi Intervista nel post partita di Inter TV, dopo l’1-1 conseguito al 95? contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le parole dell’allenatore. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi non parte dal finale di Juventus-Inter: «Diciamo che la squadra ha fatto un’Ottima gara. Abbiamo avuto il dominio territoriale tutta la partita, chiaramente c’è stata un po’ di imprecisione nostra nelle occasioni create e bravura del loro portiere. Il mio Giudizio non sarebbe cambiato senza il gol di Romelu Lukaku: ho visto un’Ottima squadra in campo in uno stadio molto difficile, prendo molto bene la partita di stasera. Adesso fra tre giorni ne avremo un’altra, quindi questa dobbiamo essere bravi a lasciarla alle ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Pervista nel post partita diTV, dopo l’1-1 conseguito al 95? contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le parole dell’allenatore. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonenon parte dal finale di Juventus-: «Diciamo che la squadra ha fatto un’gara. Abbiamo avuto il dominio territoriale tutta la partita, chiaramente c’è stata un po’ di imprecisione nostra nelle occasioni create e bravura del loro portiere. Il mionon sarebbe cambiatoil gol di Romelu Lukaku: ho visto un’squadra in campo in uno stadio molto difficile, prendo molto bene la partita di stasera. Adesso fra tre giorni ne avremo un’altra, quindi questa dobbiamo essere bravi a lasciarla alle ...

