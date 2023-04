Invasione di pista | attimi di terrore per Verstappen | cosa ci era sfuggito | Video

(Di martedì 4 aprile 2023) Il più pazzo GP della stagione, quello di F1 in Australia: tre ripartente, tre bandiere rosse e un finale tutto da scrivere dove sono andate distrutte diverse auto (vedasi le due Alpine) e che ha mandato su tutte le furie Carlos Sainz per la sanzione di cinque secondi dopo il testacoda a Fernando Alonso. Ma il finale, quello che nemmeno in diretta tv si è visto, è stato davvero particolare. Perché a Melbourne c'è stata un'di, iniziata praticamente quando Maxstava tagliando il traguardo. Si è venuta a creare una situazione molto pericolosa, che ora mette nei guai anche gli organizzatori. La Fia: “Rotte le line di sicurezza da diversi spettatori" L'Australian Grand Prix Corporation è stata infatti convocata dagli steward dopo la conclusione del GP per discutere dell'di ...

Da segnalare poi, come a fine gare, ma con le monoposto che ancora giravano sul tracciato, ci sarebbe stata un'invasione di pista. La Fia ha definito l'accaduto come una 'grave violazione del codice sportivo', mentre l'amministratore delegato dell'Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, si è scusato. Il Gran Premio d'Australia 2023 di Formula 1 passerà alla storia come la gara delle polemiche. Ci sono stati diversi episodi, dall'invasione di pista da parte di alcuni incauti tifosi alla fine della gara al ferimento di un appassionato per via di un detrito della monoposto di Kevin Magnussen.

Polemiche nel GP d'Australia anche sugli spalti per due episodi che hanno messo a serio rischio la vita dei piloti e anche degli appassionati presenti a Melbourne.