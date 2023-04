Invalidità civile al 100%: le nuove regole e le nuove cifre mensili | Cambia tutto (Di martedì 4 aprile 2023) Ecco le nuove cifre per l’Invalidità civile. Cosa Cambia su questo strumento così importante per tanti. Quando vi sia l’Invalidità civile, lo Stato è obbligato ad un assegno mensile parametrizzato ai limiti del soggetto e al costo della vita. L’inflazione negli ultimi mesi è stata importante e per l’anno 2023 le pensioni di anzianità e quelle di Invalidità hanno subito un aumento del 7,3% corrisposto dal primo gennaio di quest’anno. Novità INPS sull’Invalidità – ilovetrading.itLa nuova circolare INPS ha offerto rilevanti chiarimenti sull’Invalidità civile e su quanto si debba percepire mensilmente. Le persone sorde o cieche percepiranno un assegno mensile di circa 330 euro. Se si ha ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Ecco leper l’. Cosasu questo strumento così importante per tanti. Quando vi sia l’, lo Stato è obbligato ad un assegno mensile parametrizzato ai limiti del soggetto e al costo della vita. L’inflazione negli ultimi mesi è stata importante e per l’anno 2023 le pensioni di anzianità e quelle dihanno subito un aumento del 7,3% corrisposto dal primo gennaio di quest’anno. Novità INPS sull’– ilovetrading.itLa nuova circolare INPS ha offerto rilevanti chiarimenti sull’e su quanto si debba percepire mensilmente. Le persone sorde o cieche percepiranno un assegno mensile di circa 330 euro. Se si ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elisa34012803 : RT @dottorbarbieri: @SteveQ111 @2_crim No, le pensioni di inabilità ( - info_lavoro : #Brescia #GdoRetailCommercioDettaglio ADDETTO VENDITA PART TIME CATEGORIA PROTETTA (INVALIDITÀ CIVILE - ART. 1 LEGG… - MercPat : RT @dottorbarbieri: @SteveQ111 @2_crim No, le pensioni di inabilità ( - dottorbarbieri : @SteveQ111 @2_crim No, le pensioni di inabilità ( - wam_the : Nuovo Rdc, invalidità, bonus: aprile mese decisivo. Perché -