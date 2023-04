Intervista a Ernesto Di Iorio |  ceo di QuestIT

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 4 aprile 2023), Assistenti virtuali empatici – Realtà tutta italiana, specializzata proprio nello sviluppo di tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale,si occupa di migliorare il Customer Care e ottimizzare l’organizzazione interna delle imprese. I suoi Artificial Human, in grado di comprendere le emozioni umane, saranno presto inseriti non solo in realtà italiane, ma anche internazionali, secondo il ceo Ernesto DiL’intelligenza artificiale sarà sempre più presente nel processo di trasformazione digitale di quelle imprese che intendono continuare a essere competitive sul mercato. Di recente,è approdata al WAICF, World AI Cannes Festival, per presentare alcuni dei propri assistenti virtuali. Gli Artificial Human dihanno una peculiarità esclusiva: grazie alla ...