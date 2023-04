Internazionali BNL d’Italia 2023, Binaghi: “Prevendita oltre le aspettative, vogliamo superare i 300.000 spettatori” (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, si è mostrato entusiasta alla conferenza stampa di presentazione di ‘Road to Rome 2023’. ‘‘Per noi è un’occasione speciale, festeggiamo una prima volta – ha dichiarato il capo della FITP, parlando degli Internazionali BNL d’Italia 2023 –. Nella lunga storia di questo torneo, per la prima volta ATP e WTA ci consentono di avere due tornei che durano entrambi 2 settimane, con il doppio dei giocatori e delle giocatrici: è un traguardo storico che, con Sport e Salute, inseguivamo da tanto tempo e ci dà maggior prestigio, consentendo di creare un maggiore impatto economico sul territorio. Lo scorso anno IMG ha acquistato il torneo gemello al nostro, quello di Madrid, per 385 milioni di euro: questo rappresenta un valore che noi abbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo, si è mostrato entusiasta alla conferenza stampa di presentazione di ‘Road to Rome’. ‘‘Per noi è un’occasione speciale, festeggiamo una prima volta – ha dichiarato il capo della FITP, parlando degliBNL–. Nella lunga storia di questo torneo, per la prima volta ATP e WTA ci consentono di avere due tornei che durano entrambi 2 settimane, con il doppio dei giocatori e delle giocatrici: è un traguardo storico che, con Sport e Salute, inseguivamo da tanto tempo e ci dà maggior prestigio, consentendo di creare un maggiore impatto economico sul territorio. Lo scorso anno IMG ha acquistato il torneo gemello al nostro, quello di Madrid, per 385 milioni di euro: questo rappresenta un valore che noi abbiamo ...

