Inter, tornano i problemi in attacco: Lautaro e Dzeko appannati – TS (Di martedì 4 aprile 2023) I problemi dell’Inter nell’ultimo periodo passano anche e soprattutto dal digiuno del reparto offensivo DIGIUNO – Simone Inzaghi nell’ultimo periodo è stato tradito dai suoi attaccanti. Apparte Lautaro Martinez che ha tirato la carretta segnando 8 gol nei primi 2 mesi del 2023, gli altri attaccanti stanno deludendo. Il primo è Dzeko, arrivato al giro di boa spremuto. Nel nuovo anno solo 2 i centri realizzati dal bosniaco, uno in meno di Lukaku, che però ha realizzato un gol su azione, contro il Porto a San Siro. Oltre agli attaccanti, anche gli altri giocatori della rosa hanno offerto un debole contributo sottoporta, con soli 6 gol realizzati (2 Mkhitaryan e Darmian, 1 Acerbi e Dimarco). L’Inter ha quindi un problema evidente sottoporta, anche perché la squadra nerazzurra di azioni ne crea tante. Per ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Idell’nell’ultimo periodo passano anche e soprattutto dal digiuno del reparto offensivo DIGIUNO – Simone Inzaghi nell’ultimo periodo è stato tradito dai suoi attaccanti. ApparteMartinez che ha tirato la carretta segnando 8 gol nei primi 2 mesi del 2023, gli altri attaccanti stanno deludendo. Il primo è, arrivato al giro di boa spremuto. Nel nuovo anno solo 2 i centri realizzati dal bosniaco, uno in meno di Lukaku, che però ha realizzato un gol su azione, contro il Porto a San Siro. Oltre agli attaccanti, anche gli altri giocatori della rosa hanno offerto un debole contributo sottoporta, con soli 6 gol realizzati (2 Mkhitaryan e Darmian, 1 Acerbi e Dimarco). L’ha quindi un problema evidente sottoporta, anche perché la squadra nerazzurra di azioni ne crea tante. Per ...

