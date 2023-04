Inter, te la senti stasera? Crocevia contro la Juventus (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono momenti in una stagione che possono essere decisivi. Questo probabilmente potrebbe segnare uno spartiacque nell’attuale stagione dell’Inter, che vede luci e (tante) ombre nella gestione di Simone Inzaghi. Nonostante i bei percorsi nelle coppe, ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia, i nerazzurri vivono in campionato un vero è proprio periodo traumatico. Sono ben tre le sconfitte consecutive subite dalla Beneamata in altrettante partite di Serie A giocate. Una di queste è manco a farlo dirlo proprio contro la Juventus, la stessa avversaria che l’Inter dovrà affrontare questa sera in Coppa Italia. I nerazzurri formato “coppe” potrebbe quindi far risorgere gli animi dei tifosi, mettendo da parte il trend negativo visto in campionato. Se ciò però non dovesse accadere, questa volta sembra ... Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono momenti in una stagione che possono essere decisivi. Questo probabilmente potrebbe segnare uno spartiacque nell’attuale stagione dell’, che vede luci e (tante) ombre nella gestione di Simone Inzaghi. Nonostante i bei percorsi nelle coppe, ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia, i nerazzurri vivono in campionato un vero è proprio periodo traumatico. Sono ben tre le sconfitte consecutive subite dalla Beneamata in altrettante partite di Serie A giocate. Una di queste è manco a farlo dirlo propriola, la stessa avversaria che l’dovrà affrontare questa sera in Coppa Italia. I nerazzurri formato “coppe” potrebbe quindi far risorgere gli animi dei tifosi, mettendo da parte il trend negativo visto in campionato. Se ciò però non dovesse accadere, questa volta sembra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aleee_Inter : la mia impressione è che la squadra senta che l'allenatore è un po' delegittimato, e quando senti questo ..... prob… - BiffiLuca : Ciao Antonio come va? Oh ciao Piero ,ciao Beppe a cosa devo il piacere di questo incontro? Senti volevamo parlare c… - fcin1908it : VIDEO / Inter, senti Cauet: “Conte e Lukaku per la rinascita” - domenicolenoc : @Aledibbo1 @Inter senti io ho fatto il fioretto e non insulterò inzaghi fino a fine stagione ma non so quanto potrò resistere ancora - news24_inter : #Inter, senti Pellegrini: «Serve un presidente presente. Su Inzaghi…» -