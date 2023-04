(Di martedì 4 aprile 2023) Tra i possibili candidati al ruolo di tecnico per la panchina dell’in caso di addio ac’èC’èl’su. Questa l’indiscrezione rilanciata da Il Messaggero oggi in edicola. Il tecnico biancoceleste è concentrato sulla lotta Champions ma le sirene di mercato, dopo aver rifiutato gli Emirati Arabi, tornano a farsi sentire. Tuttavia il Comandante non ha nessuna intenzione di lasciare la Lazio e anzi sogna una carriera alla Ferguson: l’obiettivo è chiudere la carriera in biancoceleste. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @CalcioNews24: Inter, si pensa anche a Maurizio Sarri per il post Inzaghi - CalcioNews24 : Inter, si pensa anche a Maurizio Sarri per il post Inzaghi - Josenerazzurro : @Inter 10 sconfitte a marzo. Allenatore esautorato, ambiente imploso, presidente che pensa a come vendere i calciat… - tvoggi : SALERNITANA: SOUSA PENSA ALL’INTER Testa all’Inter, vietato restare ancorati a ciò che è accaduto appena due giorni… - calalaruta : RT @fanpage: Ci pensa Paolo Bonolis a scaldare il clima di #JuveInter -

... restituendo ai toscani una vittoria che mancava dall'impresa di San Siro contro l'del 23 ... A far venire i brividi ai tifosi di casa ciperò solo Fazzini, il cui avventato retropassaggio in ...L'Empoli vince contro il Lecce e fa un salto forse decisivo verso la salvezza: ciCaputo su rigore a far sorridere i toscaniUn gol su rigore che può valere la salvezza. In uno ... Milan 51,...La recompra dell'Sulla trattativa- Monza per Michele posso dire che è stato molto abile il Dottor Galliani ad accaparrarselo. Ci ha sempre creduto moltissimo in Michele, tanto da ...

Inter, squadra di precari che pensa alle Coppe più che al 4° posto Tuttosport

Proprio all’Olympiacos, dove ha chiuso la carriera: la squadra greca è in forte crisi di risultati e i dirigenti stanno pensando a lui, autentico idolo della tifoseria, per venirne fuori.Secondo molti rumor di calciomercato la Juventus sarebbe interessata al difensore dell'Inter qualora non dovesse rinnovare e venisse messo sul mercato da parte del club milanese; il club bianconero ...