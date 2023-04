Inter, Sarri è il nome giusto per il dopo Inzaghi (Di martedì 4 aprile 2023) Ho frequentato i più disparati argomenti per dire e ribadire che Simone Inzaghi non deve essere esonerato prima della fine della stagione.... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Ho frequentato i più disparati argomenti per dire e ribadire che Simonenon deve essere esonerato prima della fine della stagione....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - LALAZIOMIA : Inter, è Sarri il nome giusto per il dopo-Inzaghi - cmdotcom : #Inter, è Sarri il nome giusto per il dopo-Inzaghi [@gia_pad] - CRISTIANOLUZIA1 : RT @pisto_gol: In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori per 7 parti… - sportli26181512 : Inter, è Sarri il nome giusto per il dopo-Inzaghi: Ho frequentato i più disparati argomenti per dire e ribadire che… -