Inter, perché la Salernitana conta più della Juventus (Di martedì 4 aprile 2023) Le scelte di Simone Inzaghi per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia non devono sorprendere, anche se si tratta del terzultimo passo verso un possibile titolo ed è un confronto con la Juventus, rivale di sempre. Non deve sorprendere che la trasferta a Torino sia stata derubricata come la meno importante del ciclo fondamentale di aprile, sacrificabile sull'altare di una volata Champions League che, sconfitta dopo sconfitta, si è fatta drammaticamente complicata per l'Inter. Sintetizzando al massimo, in questo momento per proprietà e dirigenza nerazzurri vale molto di più la partita di venerdì pomeriggio contro la Salernitana, sempre in trasferta, di quella di Coppa Italia con la Juventus. Quei tre punti sono imprescindibili per non allungare la serie nera in campionato (3 sconfitte di fila ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) Le scelte di Simone Inzaghi per la gara d'andatasemifinale di Coppa Italia non devono sorprendere, anche se si tratta del terzultimo passo verso un possibile titolo ed è un confronto con la, rivale di sempre. Non deve sorprendere che la trasferta a Torino sia stata derubricata come la meno importante del ciclo fondamentale di aprile, sacrificabile sull'altare di una volata Champions League che, sconfitta dopo sconfitta, si è fatta drammaticamente complicata per l'. Sintetizzando al massimo, in questo momento per proprietà e dirigenza nerazzurri vale molto di più la partita di venerdì pomeriggio contro la, sempre in trasferta, di quella di Coppa Italia con la. Quei tre punti sono imprescindibili per non allungare la serie nera in campionato (3 sconfitte di fila ...

