Inter | Marotta | Inzaghi leader | ma senza risultati siamo tutti colpevoli

(Di martedì 4 aprile 2023) MILANO - Nel pre - partita di Juve -di Coppa Italia, èvenuto in esclusiva a Mediaset l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe. Ecco cosa ha detto: "Come si esce da questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Repubblica – La psicologa di Sofia Goggia per risollevare l’Inter: la mossa di Marotta - capuanogio : #Inzaghi è arrivato alla settimana bivio della sua avventura all’#Inter: si gioca la panchina anche nell’immediato… - fant_chia_amor : RT @GuarroPas: #Inter, #Marotta: “Certamente per il club immaginare di essere fuori dalla Champions significherebbe rivedere tutti i piani… - SpeltraAndrea : RT @Darmumas: Marotta se stasera l'Inter vince // Marotta se stasera Inzaghi perde - MADHITATION : RT @Darmumas: Marotta se stasera l'Inter vince // Marotta se stasera Inzaghi perde -

MILANO - Nel pre - partita di Juve -di Coppa Italia, è intervenuto in esclusiva a Mediaset l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe. Ecco cosa ha detto: "Come si esce da questo momento negativo Serve compattezza e ...: "Inzaghi è il leader ma anche i dirigenti sono sotto esame"ha poi continuato mettendo in guardia l'ambiente: " Siamo molto compatti a livello dirigenziale con l'allenatore. ...L'ad Beppeha parlato a Sportmediaset prima del fischio di inizio di Juventus -, semifinale di andata di Coppa Italia. ' Inzaghi Abbiamo fiducia in lui, lo abbiamo già detto, che ...

L'ad dell'Inter Beppe Marotta, nel prepartita della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, ha parlato a SportMediaset della situazione di ...Nel pre partita della sfida alla Juventus, l'amministratore delegato dell'Inter Marotta si è espresso sulla situazione inerente Inzaghi Alessandro Di Lenarda 1 minuto fa La stagione calcistica ...