Inter | Marotta | «Fiducia a Inzaghi | ma senza Champions…»

(Di martedì 4 aprile 2023) Beppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida con la Juve del futuro diBeppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida con la Juve del futuro di. Le sue dichiarazioni: «Abbiamoe l’abbiamo detto, il fatto che abbia un contratto con lui significa che abbiamo instaurato un rapporto dipluriennale. Siamo contenti, siamo ancora in corsa per tre obiettivi. Il fatto di essere in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Champions dice che questa squadra e l’allenatore hanno avuto un cammino importante, certamente la cosa prioritaria per il club è che immaginarci fuori dalla Champions significherebbe rivedere i piani e il business plan dell’anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Repubblica – La psicologa di Sofia Goggia per risollevare l’Inter: la mossa di Marotta - capuanogio : #Inzaghi è arrivato alla settimana bivio della sua avventura all’#Inter: si gioca la panchina anche nell’immediato… - passione_inter : ?? MAROTTA: 'Abiamo fiducia in Inzaghi. Abbiamo tre obiettivi diversi, ma stasera ci giochiamo un po' tutto. Dal pun… - CalcioNews24 : ???Le parole di #Marotta prima di #JuveInter ?? - DiMarzio : #CoppaItaliaFrecciarossa | @Inter, le parole di #Marotta prima della gara contro la @juventusfc -

Beppenel frattempo ha inserito nello staff dell'una psicologa per aiutare il gruppo squadra a superare questa fase di difficoltà. Sofia Goggia svela il suo sogno (e quello realizzato). ...... l'ex dirigente bianconero Beppeha deciso di giocarsi il tutto per tutto per rispondere alla crisi che mette a rischio l'intera stagione dell'. Per recuperare in vista di un aprile di ...Beppesta cercando un modo per risollevare lo stato d'animo dei giocatori dell', reduci in campionato da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare ma ancora in corsa sia in Champions League che in ...

(Fcinternews.it) Aveva già lavorato con i nerazzurri quando in panchina sedeva Antonio Conte. Beppe Marotta ha deciso di risollevare le sorti dell'Inter in questo momento delicato della stagione ...La stagione dell'Inter è difficile da decifrare. Da un lato vi è un campionato da dimenticare per le 9 sconfitte subite ...