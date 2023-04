Inter | la Curva Nord ora si scalda | «La pazienza è finita» -TS

(Di martedì 4 aprile 2023) Il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di farsi sentire con un ultimatum verso la squadra di Simone Inzaghi ULTIMA SPIAGGIA – Laha deciso di esprimersi in merito all’ultimo periodo vissuto dall’. Ecco l’ultimatum lanciato dal tifo organizzato nerazzurro nei confronti di giocatori, staff e dirigenza: «Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia: lae se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti i responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente». Fonte: TuttoSport – S.P-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

"Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia" . Inizia così il lungo e duro comunicato della Curva Nord di San Siro contro l'Inter dopo la decima sconfitta in campionato: "Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i ...

«I tifosi volevano rimanere in curva a vedere l'Inter ma i capi ultrà hanno costretto tutti ad uscire con la forza, ho visto bambini piangere e persone venire spintonate perché non volevano andarsene.