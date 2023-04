Inter-Juventus, quando si gioca il ritorno di Coppa Italia? Data, programma, orari, tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la sfida di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, passeranno poche settimane per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, che si terrà mercoledì 26 aprile, allo stadio “San Siro” di Milano, a partire dalle ore 21.00. Il derby d’Italia non è mai una partita normale e averne due ravvicinati è una grande occasione per lo spettacolo. In mezzo a questi due match non sarà facile il percorso per entrambe le squadre. La Juve dovrà affrontare in campionato Lazio, Sassuolo e Napoli continuando a puntare forte sulla rimonta verso la Champions League del prossimo anno, mentre in Europa League avrà i difficili quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Percorso complesso anche per l’Inter che dovrà affrontare nei quarti di Champions League un’altra squadra portoghese, il Benfica, mentre in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la sfida di questa sera all’Allianz Stadium di Torino, passeranno poche settimane per ildella semifinale di, che si terrà mercoledì 26 aprile, allo stadio “San Siro” di Milano, a partire dalle ore 21.00. Il derby d’non è mai una partita normale e averne due ravvicinati è una grande occasione per lo spettacolo. In mezzo a questi due match non sarà facile il percorso per entrambe le squadre. La Juve dovrà affrontare in campionato Lazio, Sassuolo e Napoli continuando a puntare forte sulla rimonta verso la Champions League del prossimo anno, mentre in Europa League avrà i difficili quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Percorso complesso anche per l’che dovrà affrontare nei quarti di Champions League un’altra squadra portoghese, il Benfica, mentre in ...

