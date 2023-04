Inter | ecco il tabù di Lautaro Martinez contro la Juve

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Umiltà, idee, comunicazione, modulo: ecco come allena #Chivu #Inter - marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - fcin1908it : Inzaghi, ora serve una scossa. Gol, risultato e scelte vincenti: ecco cosa gli chiede l’Inter - Fantacalcio : Inter: 'La pazienza è finita', ecco il duro comunicato della Curva Nord: - gabrielema492 : RT @Bett_Calcaterra: #Herrera, #Mancini, #Mourinho, #Trapattoni, #Conte, #Bersellini Cosa hanno in comune questi allenatori oltre al fatt… -

Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell', sulla stagione dei nerazzurri Il difficile momento dell'viene analizzato da Paolo Bonolis, grande sostenitore nerazzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport. POST INZAGHI - "In futuro l'importante è non avere un tecnico talebano, meglio uno ...Retegui in gol contro Malta - Calciomercato.itL'è in pole per Retegui:cosa mancaCome raccontato il 24 marzo scorso, l'sta lavorando alacremente, e non da adesso, sul dossier che ...le probabili formazioni: JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.(3 - 5 - 2): ...

“10 milioni e via alcuni calciatori”: Conte-Inter, ecco come stanno le cose CalcioMercato.it

I bianconeri si sono mossi per capire i margini di un potenziale colpo di mercato al top per la difesa. Il contratto del centrale scadrà nel 2024 ...In attesa di conoscere il futuro delle penalizzazioni in campionato, la Juve - che ritrova Di Maria e Vlahovic - punta forte sulla Coppa d'Italia ma prima deve vincere la semifinale con i nerazzurri - ...