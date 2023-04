Inter, Dzeko: «È stato difficile per me lasciare Roma dopo sei anni, ma…» (Di martedì 4 aprile 2023) Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato del suo addio alla Roma dopo sei stagioni. Ecco dichiarazioni dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato ad Arena Sport. PAROLE – «È stato difficile per me lasciare la Capitale dopo sei anni, ma c’era una sorta di saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era arrivato il momento di cambiare. Sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli e di dare ancora qualcosa al calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Edin, attaccante dell’, ha parlato del suo addio allasei stagioni. Ecco dichiarazioni dell’attaccante bosniaco Edin, attaccante dell’, ha parlato ad Arena Sport. PAROLE – «Èper mela Capitalesei, ma c’era una sorta di saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era arrivato il momento di cambiare. Sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli e di dare ancora qualcosa al calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBarzaghi : #devrij e poi #dzeko rinnovi in arrivo in casa Inter ? - InterClubIndia : RT @MatteoBarzaghi: Inter probabile con 2 modifiche rispetto a ieri. Dietro c’è D’Ambrosio con Acerbi-Bastoni. Brozovic in mezzo con Barell… - SoloEsclusivInt : RT @MatteoBarzaghi: Inter probabile con 2 modifiche rispetto a ieri. Dietro c’è D’Ambrosio con Acerbi-Bastoni. Brozovic in mezzo con Barell… - Cobretti_80 : RT @MatteoBarzaghi: Inter probabile con 2 modifiche rispetto a ieri. Dietro c’è D’Ambrosio con Acerbi-Bastoni. Brozovic in mezzo con Barell… - interavita_ : RT @GuarroPas: #Inter / Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. -