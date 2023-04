Inter | Cassano | “Inzaghi è inadeguato Tornerà Conte | è l’unico che può sistemare la situazione”

(Di martedì 4 aprile 2023) L’ex calciatore Antonioha parlato alla Bobo Tv del futuro della panchina dell’. Ecco le sue parole: “e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche Marotta. Secondo meè già ad Appiano: senon vince la Champions a maggio se ne va a casa e torna. Èche puòla, è un allenatore che dice ‘Si fa come dico io’. Ma sa anche cambiare idea quando serve, vedi quello che è successo con Eriksen. Sono certo che trae Marotta ci sia già stato più di un contatto. Anche se togli due giocatori da vendere a giugno a questa rosa, a giugno non sei a 20 punti dallo Scudetto”. SportFace.

La sconfitta dell'in casa contro la Fiorentina continua a scatenare dibattiti, concentrati in particolar modo sulla figura dell'allenatore nerazzurro. Secondo Antonio, che si è espresso sul proprio ...... ha parlato della prestazione della Juventus nel match contro l'Hellas Verona Antonio, ex ... PAROLE - "Ho visto due partite di merda sia della Juve che dell'. La Juve ha vinto una partita ...è stato duro anche nei confronti dell'altro suo grande 'nemico', Massimiliano Allegri: 'Ho visto sia la gara dell'che quella della Juventus. Sono state due gare di ...

Quelle che si stanno vivendo in casa Inter sono senza dubbio ore importanti e molto calde. Simone Inzaghi è in bilico e lo sarà fino alla fine dell'anno. Se non vincerà la Champions League - cosa ...Ma l’Inter non fu il miracolo Lucchese e lui non ebbe il buon vento di Sacchi al Milan. Durò una manciata di mesi: dimissionario a gennaio ’92, senza battere cassa, lui che s’accontentò di «uno ...