Inter | Bonolis | ' Ultime partite dominate | il cinismo non si allena'

Paolo, tifosissimo dell', in un'vista alla Gazzetta dello Sport ha spento le polemiche intorno alla squadra nerazzurra: 'Leggo tante critiche all', ma a parte il Bologna tutte ...

Paolo, tifosissimo dell', in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spento le polemiche intorno alla squadra nerazzurra: 'Leggo tante critiche all', ma a parte il Bologna tutte ...'Leggo tante critiche all', ma a parte il Bologna, tutte le altre partite le ha dominate, ha avuto un sacco di occasioni ma la palla non è entrata - racconta-. Nelle ultime tre di A su ...... quella per l'soprattutto, e quelle musicali. Ci sono le foto dei viaggi e anche una foto in bianco e nero, appesa dietro la scrivania, che ritraecon la moglie e i loro tre figli. E' ...

Paolo Bonolis, tifosissimo dell’Inter, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha spento le polemiche intorno alla squadra nerazzurra: “Leggo tante critiche all’Inter, ma a parte il Bologna tutte ...Paolo Bonolis, conduttore e tifoso dell’Inter, ha parlato in vista del match di Coppa Italia di questa sera: le sue dichiarazioni Paolo Bonolis ha parlato in vista del match tra Juve ed Inter nella ...