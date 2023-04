Inter, Bonolis infiamma la gara con la Juventus: “Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” (Di martedì 4 aprile 2023) Il presentatore, nonchè tifosissimo dell’Inter, Paolo Bonolis, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia di CoppaItalia contro la Juventus. Ecco le sue, come sempre, provocatorie dichiarazioni: “Di nuovo la Juve, a poca distanza dal ‘caso Rabiot’… La Juve è stata fortunata, fa un gol e si chiude, è utilitaristica. Kostic pericolo numero 1? No – sorride – è l’arbitro…” E ancora: “Chi temo di più? Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Il presentatore, nonchè tifosissimo dell’, Paolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia di CoppaItalia contro la. Ecco le sue, come sempre, provocatorie dichiarazioni: “Di nuovo la Juve, a poca distanza dal ‘caso Rabiot’… La Juve è stata fortunata, fa un gol e si chiude, è utilitaristica.1? No – sorride – è…” E ancora: “Chi temo di più? Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - FcInterNewsit : Bonolis: 'L'Inter domina ma non segna. Ora un tecnico non talebano, ma serve la rosa. Incubo Kostic? No, temo l'arb… - cmdotcom : #Inter, #Bonolis: ‘Dominiamo ma non segniamo mai! Chi temo della #Juve? L’arbitro…’ - mayoraltitolare : RT @sportface2016: #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - Moussolinho : RT @sportface2016: #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” -