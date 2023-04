Intelligenza artificiale, la fotografa Zanon: "Il mio bellissimo (ma falso) reportage dall'Ucraina, tutto fatto al computer" (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro è stato interamente realizzato con la piattaforma Midjourney. Spiega la fotogiornalista: "L'ho pubblicato perché volevo che le persone capissero quanto possiamo essere manipolati e aprire un dibattito urgente sulle potenzialità e i limiti dell’Ai" Leggi su repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) Il lavoro è stato interamente realizzato con la piattaforma Midjourney. Spiega la fotogiornalista: "L'ho pubblicato perché volevo che le persone capissero quanto possiamo essere manipolati e aprire un dibattito urgente sulle potenzialità e i limiti dell’Ai"

