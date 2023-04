(Di martedì 4 aprile 2023) Oggi Donald Trump si presenta in tribunale, la Finlandia entra nella Nato, un arresto per l’attentato a San Pietroburgo, TikTok vietato ai politici australiani. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edsconverse : RT @LuciTheWeirdCat: Intanto nel medioevo - pietrogranero : AIUTI - Dall'inizio dell'invasione russa, i Paesi della NATO hanno fornito più di 65 miliardi di dollari in assiste… - Perlenfester : @BINsonoio @realvarriale @andvalentini i famigliari lo hanno isolato e emarginato, se avessi un parente così gli sp… - miocuggino_it : @epizefiri @francia9111 @ValentinaMihay5 Hahaha si si, certo. Se la Russia conquistava l'Ucraina in 3 giorni, l'occ… - giovannaworld96 : RT @Radio1Rai: ?? In Ucraina droni russi hanno colpito il porto di Odessa. Intanto in Spagna 198 soldati ucraini, formati all'Accademia di f… -

Soltantocaso in cui dovessero rimanere altri biglietti al termine di questa seconda fase, si ...diventa sempre più appassionante la lotta per un posto nelle coppe europee 2023/24: quale è ...Si comincia con una Charlotte anziana e in sedia a rotelle, chefinale rivive la tragedia di ... E tutta: quindi sonoda citare Matteo Mezzaro e Gabriele Sagona, i due beoni per una volta ...Concentriamocisu quanto succederà quest'anno, per il quale la legge n. 197 del 2022 ha ...5% , che sale al 6,40%caso degli over 75. Ne risulta quindi che: la pensione minima per under 75 ...

Intanto nel mondo Internazionale

"Voi, come state Noi stiamo così, che questa lotta la perderemo, a meno che tutte e tutti noi non consideriamo questa lotta un momento di riscatto sociale" ...Quartiere latino, una mattina del mese di gennaio, Alle sei antimeridiane, l'idea della notte è ancora nelle luci della città, il sole non è sorto e l'indolenza delle ultime ore del buio è ancora nell ...