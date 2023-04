Insulti a Stankovic. Il gesto di Mourinho mitiga la sanzione (Di martedì 4 aprile 2023) Insulti razzisti a Stankovic. Il gesto di Mourinho mitiga la sanzione nei confronti del club – Un gesto semplice, una mano alzata per chiedere la sospensione dei cori di stampo razzista partiti dagli spalti, nei confronti di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria ed ex calciatore di Josè Mourinho (nella foto) ai tempi dell’Inter. Proprio il gesto del tecnico portoghese, che ha interrotto i cori del pubblico giallorosso durante l’ultimo Roma-Sampdoria, ha spinto il Giudice Sportivo a mitigare la sanzione nei confronti della società giallorossa. La Roma, infatti, è stata punita con una ammenda di 8.000 euro “per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud” avere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)razzisti a. Ildilanei confronti del club – Unsemplice, una mano alzata per chiedere la sospensione dei cori di stampo razzista partiti dagli spalti, nei confronti di Dejan, allenatore della Sampdoria ed ex calciatore di Josè(nella foto) ai tempi dell’Inter. Proprio ildel tecnico portoghese, che ha interrotto i cori del pubblico giallorosso durante l’ultimo Roma-Sampdoria, ha spinto il Giudice Sportivo are lanei confronti della società giallorossa. La Roma, infatti, è stata punita con una ammenda di 8.000 euro “per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud” avere ...

