“Inquadrali!” Edoardo Tavassi | delirio in studio alla finale GF Vip 7 | partono insulti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 aprile 2023)Tahttps://www.caffeinamagazine.it/tag//vassi non ha vinto il GF Vip 7. È arrivatofinalissima ma è uscito a inizio serata, eliminato al televoto da Oriana Marzoli che si è poi classificata seconda dietro a Nikita Pelizon. “Sono arrivati migliaia di voti”, ha detto Alfonso Signorini. Ma voti che hanno deciso “che la corsa per la vittoria per il GF Vip si deve interrompere per”. “Grazie di cuore, vi amo tutti!”, il commento di Oriana che ha poi aggiunto “Vamos!”. A sostenerec’era la sua famiglia. Mamma Emanuela e sorella Guendalina ine papà Luciano che è persino entrato nella Casa per fargli una sorpresa. Leggi anche: “Hey, ma non c’è”. GF Vip 7, pesante assenza ...