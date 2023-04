Innovazione: in Lombardia presentato primo Progetto di legge scritto da ChatGPT (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. - (Adnkronos) - Oggi, in regione Lombardia, è stato presentato dal consigliere Samuele Astuti, del Pd, il Progetto di legge “Regolarizzazione dell'intelligenza artificiale” redatto da ChatGPT. Astuti ha presentato la norma in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professore Luca Mari, dell'Università Cattaneo – LIUC e del parlamentare europeo Brando Benifei, impegnato sul regolamento europeo dell'IA. Come ha spiegato Astuti, quello presentato oggi è una quasi una sorta di provocazione, perché “siamo di fronte a un'Innovazione radicale che costituisce un cambio di paradigma. E' necessario che le istituzioni riflettano su questa rivoluzione vera e propria, in un dialogo che deve coinvolgere consigli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. - (Adnkronos) - Oggi, in regione, è statodal consigliere Samuele Astuti, del Pd, ildi“Regolarizzazione dell'intelligenza artificiale” redatto da. Astuti hala norma in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professore Luca Mari, dell'Università Cattaneo – LIUC e del parlamentare europeo Brando Benifei, impegnato sul regolamento europeo dell'IA. Come ha spiegato Astuti, quellooggi è una quasi una sorta di provocazione, perché “siamo di fronte a un'radicale che costituisce un cambio di paradigma. E' necessario che le istituzioni riflettano su questa rivoluzione vera e propria, in un dialogo che deve coinvolgere consigli ...

