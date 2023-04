Innovazione: in Lombardia presentato primo Progetto di legge scritto da ChatGPT (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. – (Adnkronos) – Oggi, in regione Lombardia, è stato presentato dal consigliere Samuele Astuti, del Pd, il Progetto di legge ‘Regolarizzazione dell’intelligenza artificiale” redatto da ChatGPT. Astuti ha presentato la norma in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professore Luca Mari, dell’Università Cattaneo ‘ LIUC e del parlamentare europeo Brando Benifei, impegnato sul regolamento europeo dell’IA. Come ha spiegato Astuti, quello presentato oggi è una quasi una sorta di provocazione, perché ‘siamo di fronte a un’Innovazione radicale che costituisce un cambio di paradigma. E’ necessario che le istituzioni riflettano su questa rivoluzione vera e propria, in un dialogo che deve coinvolgere consigli ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. – (Adnkronos) – Oggi, in regione, è statodal consigliere Samuele Astuti, del Pd, ildi‘Regolarizzazione dell’intelligenza artificiale” redatto da. Astuti hala norma in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professore Luca Mari, dell’Università Cattaneo ‘ LIUC e del parlamentare europeo Brando Benifei, impegnato sul regolamento europeo dell’IA. Come ha spiegato Astuti, quellooggi è una quasi una sorta di provocazione, perché ‘siamo di fronte a un’radicale che costituisce un cambio di paradigma. E’ necessario che le istituzioni riflettano su questa rivoluzione vera e propria, in un dialogo che deve coinvolgere consigli ...

