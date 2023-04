Ingrediente magico per la pelle | più forte del botox | le rughe scompariranno

Leggi su howtodofor

(Di martedì 4 aprile 2023) La nostra, con il passare del tempo, può riempirsi di inestetismi. Ecco come fare per rimediare in modo naturale senza. Da che mondo e mondo, tutti vorremmo apparire sempre belli e giovani. La riprova è che, ormai, ci sono svariate persone che fanno uso della chirurgia estetica. Così, chi non ha la fortuna di essere nato con un bel viso o un bel corpo, in genere, per sentirsi meglio, tende a farsi i cosiddetti ritocchini. Insomma, sia che si tratti del naso, della bocca o di altro, c’è chi è disposto a pagare persino delle cifre alte pur di voler apparire migliore di quello che è. La chirurgia estetica Inoltre, a dare una maggiore spinta a questo fenomeno, peraltro, potrebbero essere stati anche alcuni personaggi noti che hanno dato di certo un esempio, in tal senso. Tuttavia, non si tratta di qualcosa che ...