Infortunio Bereszynski sarà difficile recuperarlo per Lecce-Napoli

... per gli altri della rosa una sessione composta da una prima fase di attivazione e poi una partita a campo ridotto, conche ha svolto lavoro personalizzato in campo.... per gli altri della rosa una sessione composta da una prima fase di attivazione e poi una partita a campo ridotto, conche ha svolto lavoro personalizzato in campo.Assente anchementre tornano a disposizione di Spalletti sia Demme che Raspadori.

Infortunio Bereszynski, spunta un aggiornamento in vista del Lecce ... CalcioNapoli24

Bartosz Bereszynski sarà difficilmente a disposizione per la sfida tra Lecce e Napoli a causa dell’infortunio riportato al ginocchio. Bartosz Bereszynski sta recuperando da un infortunio mentre era in ...L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Spalletti in vista della trasferta di Lecce.