Industria cosmetica è sostenibilità

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Polo Tecnologico della Cosmesi, nato a Crema nel 2004, è il punto di riferimento nel suo settore e oggi rappresenta, con la sua innovazione, il made in Italy nel mondo. Ce ne parla Matteo Moretti, presidente del Polo Intervista a Matteo Moretti, presidente del Polo Tecnologico della Cosmesi Nel 2021, il settore dellaha fatturato quasi 12 miliardi di euro a livello nazionale, di cui 8,2 miliardi soltanto in Lombardia dove si concentra il 55,1% delle imprese, che hanno venduto sui mercati esteri prodotti per 3,7 miliardi di euro. Numeri che evidenziano quanto quello dellasia un settore strategico che rappresenta il made in Italy nel mondo. A stimolare la collaborazione tra le imprese della filiera, a favorirne lo sviluppo e la qualificazione è il Polo Tecnologico della Cosmesi. Nato nel 2004, a Crema, è oggi un solido punto di ...