Industria 4 0 | MADE compie due anni

A due anni dalla nascita del MADE, Competence Center per l'Industria 4.0 di Milano, il presidente Marco Taisch ha fatto un bilancio dei risultati raggiunti: da un lato, sono state erogate circa 27 mila ore di formazione dalla scuola di competenze, dall'altro si contano 140 progetti realizzati Numeri importanti per un biennio tutt'altro che ordinario, se si considera che ha coinciso dapprima con l'esplosione della pandemia e poi con le tensioni internazionali, "effetto collaterale" della guerra in Ucraina. Uno scenario articolato e complesso, che ha influenzato il mondo delle imprese, da un lato evidenziando i vantaggi dell'innovazione e dall'altro scatenando una crisi nella fornitura di componenti e materie prime che inficia pesantemente sulla supply chain. I numeri del primo biennio del MADE Il MADE ...

