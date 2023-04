India, uomo infettato dal fungo che provoca il “mal di piombo” nelle piante: è il primo caso al mondo (Di martedì 4 aprile 2023) Per la prima volta un uomo è stato infettato dal Chondrostereum purpureum, il fungo responsabile del “mal del piombo” o della “malattia delle foglie d’argento”, patologia che fino ad adesso aveva colpito solo gli organismi vegetali. I funghi che colpiscono gli organismi vegetali generalmente non attecchiscono facilmente nell’organismo umano, per motivi come la temperatura, la risposta immunitaria e altri fattori. Fanno eccezione il mughetto, il piede dell’atleta e la tigna, infezioni fungine molto comuni. Temibili per gli esseri umani anche il “fungo nero” o la Candida Auris. Ma è la prima volta nella storia della letteratura scientifica che il Chondrostereum purpureum fa un salto di specie. La vittima dell’infezione, un Indiano di 61 anni, era in perfetta salute: vantava un sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Per la prima volta unè statodal Chondrostereum purpureum, ilresponsabile del “mal del” o della “malattia delle foglie d’argento”, patologia che fino ad adesso aveva colpito solo gli organismi vegetali. I funghi che colpiscono gli organismi vegetali generalmente non attecchiscono facilmente nell’organismo umano, per motivi come la temperatura, la risposta immunitaria e altri fattori. Fanno eccezione il mughetto, il piede dell’atleta e la tigna, infezioni fungine molto comuni. Temibili per gli esseri umani anche il “nero” o la Candida Auris. Ma è la prima volta nella storia della letteratura scientifica che il Chondrostereum purpureum fa un salto di specie. La vittima dell’infezione, unno di 61 anni, era in perfetta salute: vantava un sistema ...

