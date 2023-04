Incidente sotto la galleria monte Pergola, paura per quattro persone (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sotto la galleria del monte Pergola, a Solofra, nel tratto in direzione Atripalda, per un Incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone. quattro le persone visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, le quali non subivano grosse conseguenze tanto da non far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Si sono registrati rallentamenti nel traffico, visto anche che le due corsie sono utilizzate in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenutiladel, a Solofra, nel tratto in direzione Atripalda, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone.levisitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, le quali non subivano grosse conseguenze tanto da non far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Si sono registrati rallentamenti nel traffico, visto anche che le due corsie sono utilizzate in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

