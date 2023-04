Incidente mortale sulla Flaminia: Calogero Palmeri travolto e ucciso da un furgone (Di martedì 4 aprile 2023) Si chiamava Calogero Palmeri l’uomo di 73 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, ha perso la vita in un terribile Incidente stradale a Roma, sulla strada statale 3 “via Flaminia”. Lo scontro, tra una moto e un furgone, è costato la vita al motociclista: il suo cuore ha smesso di battere lì, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta. L’Incidente mortale sulla Flaminia L’uomo era fermo sul ciglio della strada, si trovava a bordo del suo motorino nella corsia di emergenza. Forse era lì per un guasto al mezzo o semplicemente per una telefonata. Quello che è certo, però, è che un furgone lo ha travolto e ucciso, proprio mentre si trovava il sella a un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Si chiamaval’uomo di 73 anni che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, ha perso la vita in un terribilestradale a Roma,strada statale 3 “via”. Lo scontro, tra una moto e un, è costato la vita al motociclista: il suo cuore ha smesso di battere lì, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta. L’L’uomo era fermo sul ciglio della strada, si trovava a bordo del suo motorino nella corsia di emergenza. Forse era lì per un guasto al mezzo o semplicemente per una telefonata. Quello che è certo, però, è che unlo ha, proprio mentre si trovava il sella a un ...

