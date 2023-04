Incidente ferroviario in Olanda, un morto e decine i feriti (Di martedì 4 aprile 2023) . ecco la dinamica dell’Incidente secondo le prime ricostruzioni Un Incidente ferroviario si è verificato la scorsa notte in Olanda sulla linea che unisce l’Aja ad Amsterdam. Secondo quanto emerso fino ad ora, si è trattato di un deragliamento di un treno passeggeri di due piani, il quale si sarebbe scontrato con una gru posizionata ai bordi del binario. Nell’Incidente è rimasto coinvolto anche un treno merci. A bordo del treno viaggiavano una cinquantina di persone, una è morta, mentre decine sono i feriti. Alcuni sono stati soccorsi e medicati sul posto, mentre per una ventina di passeggeri si è reso necessario il ricovero in ospedale. Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, si rafforza l’ipotesi della pista inglese Dalle immagini postate su Twitter, si vede cosa resta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 aprile 2023) . ecco la dinamica dell’secondo le prime ricostruzioni Unsi è verificato la scorsa notte insulla linea che unisce l’Aja ad Amsterdam. Secondo quanto emerso fino ad ora, si è trattato di un deragliamento di un treno passeggeri di due piani, il quale si sarebbe scontrato con una gru posizionata ai bordi del binario. Nell’è rimasto coinvolto anche un treno merci. A bordo del treno viaggiavano una cinquantina di persone, una è morta, mentresono i. Alcuni sono stati soccorsi e medicati sul posto, mentre per una ventina di passeggeri si è reso necessario il ricovero in ospedale. Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, si rafforza l’ipotesi della pista inglese Dalle immagini postate su Twitter, si vede cosa resta ...

