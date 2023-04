Incidente ferroviario in Olanda: un morto e decine di feriti, molti gravi (Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta e una ventina sono rimaste ferite nel deragliamento di un trano avvenuto poco dopo le 3.30 di questa notte in Olanda. Il bilancio si aggrava di ora in ore, alcuni passeggeri sono gravemente feriti. A bordo c’erano circa 50 viaggiatori. Secondo i giornali locali, un treno sulla linea tra Amsterdam e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Una persona è morta e una ventina sono rimaste ferite nel deragliamento di un trano avvenuto poco dopo le 3.30 di questa notte in. Il bilancio si aggrava di ora in ore, alcuni passeggeri sono gravemente. A bordo c’erano circa 50 viaggiatori. Secondo i giornali locali, un treno sulla linea tra Amsterdam e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause a… - matteosalvinimi : Profonda solidarietà alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grav… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in Olanda: un treno passeggeri ad alta vel… - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Profonda solidarietà alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grave i… - askanews_ita : Un morto e decine di feriti in un incidente ferroviario in #Olanda. Il treno ha urtato una gru che stazionava vicin… -