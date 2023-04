Incidente ferroviario in Olanda, treno contro una gru: un morto e almeno 30 i feriti (Di martedì 4 aprile 2023) In Olanda uno scontro tra un treno e una gru ha provocato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre trenta. L'impatto è avvenuto nei pressi di Voorschoten , tra L'Aia e Leida, causato dal ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) Inuno stra une una gru ha provocato la morte di una persona e il ferimento dialtre trenta. L'impatto è avvenuto nei pressi di Voorschoten , tra L'Aia e Leida, causato dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause a… - matteosalvinimi : Profonda solidarietà alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grav… - suitetti : RT @matteosalvinimi: Profonda solidarietà alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grave i… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in Olanda: un treno passeggeri ad alta vel… - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Profonda solidarietà alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grave i… -