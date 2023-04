Incidente ferroviario in Olanda, deraglia un treno passeggeri: 1 morto, oltre 30 vittime (Di martedì 4 aprile 2023) Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in un Incidente ferroviario in Olanda: un treno passeggeri ad alta velocità si è schiantato contro attrezzature edili pesanti ed è deragliato vicino a L’Aja. L’Incidente è avvenuto intorno alle 3:30 vicino al villaggio di Voorschoten, circa otto chilometri a nord dell’Aja. Il treno a due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone. “Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. I feriti gravi sono stati portati in ospedale, mentre 11 sono nelle abitazioni dei residenti vicini”, hanno riferito i servizi di emergenza di Hollands Midden. “Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente”, ha raccontato un testimone non identificato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Almeno una persona è morta e altre 30 sono rimaste ferite in unin: unad alta velocità si è schiantato contro attrezzature edili pesanti ed èto vicino a L’Aja. L’è avvenuto intorno alle 3:30 vicino al villaggio di Voorschoten, circa otto chilometri a nord dell’Aja. Ila due piani proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone. “Una persona è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite. I feriti gravi sono stati portati in ospedale, mentre 11 sono nelle abitazioni dei residenti vicini”, hanno riferito i servizi di emergenza di Hollands Midden. “Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente”, ha raccontato un testimone non identificato al ...

