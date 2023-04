Incidente ferroviario | deraglia treno passeggeri | decine di feriti | molti gravi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause a… - mar8708798 : RT @RaiNews: Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause ancora da ac… - DaniMoni72 : RT @RaiNews: Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause ancora da ac… - MichelaRoi : RT @RaiNews: Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause ancora da ac… - deminiopas : RT @RaiNews: Incidente ferroviario in Olanda, diversi feriti gravi. Un treno passeggeri ha urtato un convoglio merci per cause ancora da ac… -

Possiamo oggi dire che il 3 aprile 2023 segna una nuova stagione per il trasportosul territorio.A 34 anni dall'che si verificò nella stazione di San Severo (Foggia) il 3 aprile del 1989, ed in in cui morirono otto persone, l'amministrazione comunale ha commemorato le vittime in una ...E' giunto alle 5:15 da Ruvo di Puglia nella nuova stazione di Andria Sud il primo treno dopo oltre sei anni di interruzione della linea in seguito al gravedel 12 luglio 2016 a causa del quale persero la vita 23 persone. In seguito allo scontro frontale tra due treni, sul binario che allora era unico, ci furono anche 57 feriti. Ora ...

Trantaquattro anni fa il disastro ferroviario di San Severo: "Quel giorno resta scolpito nella nostra memoria" FoggiaToday

Incidente tra treni in Olanda ... Non ancora chiara la causa dello scontro. Il traffico ferroviario tra Leida e L’Aia è stato interrotto. Secondo quanto riferisce Rtl nieuws, la portavoce della Ns ha ...Roma, 4 apr. (LaPresse) - Decine di persone sono rimeste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte in Olanda. Secondo quanto riferiscono i media ...